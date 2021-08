ஒரே நாடு ஒரே வாகன பதிவு.. வருகிறது 'BH' சீரியஸ்.. இது இருந்தால் வரி தேவையில்லை.. முழு விவரம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : ஒரே நாடு ரேஷன் கார்டு, ஒரே நாடு ஒரே ஜிஎஸ்டி வரியை தொடர்ந்து ஒரே நாடு ஒரே வாகன பதிவு திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன்படி புதிய வாகனத்தை பதிவு செய்ய பிஎச் என்ற புதிய பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. BH சீரியஸில் வாகனத்தை பதிவு செய்தால், வாகன உரிமையாளர், மாநிலம் விட்டு மாநிலம் மாறும்போது மீண்டும் வாகனப் பதிவு செய்ய தேவையில்லை.

இப்போதுஉள்ள சட்ட விதிகளின் படி, நீங்கள் ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு பணி நிமித்தம் காரணமாக செல்லும் போது, அங்கேயே இனி தங்க போகிறார்கள் என்றால், உங்கள் வாகனத்தை போக்குவரத்து வாகன விதிகளின்படி ஓராண்டிற்குள் மறு பதிவு செய்தல் வேண்டும். இப்பதிவுடன் அந்த மாநிலத்திற்கான சாலை வரியையும் வாகன உரிமையாளரான நீங்கள் கட்ட வேண்டும்.

தொழில் மற்றும் வேலை காரணமாக ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு இடம்பெறும் நிலை என்பது இந்தியா முழுவதும் அதிகரித்துள்ளது. அப்படி மாறும் போது பலர் தங்களின் வாகனத்தை அந்த மாநிலத்திற்கு ஏற்றவாறு பதிவை மாற்றுவதில் பல்வேறு சிக்கல்களை அனுபவித்தார்கள்.

அப்பப்போ மாநிலம் டூ மாநிலம் டிரான்ஸ்பர்.. மீண்டும் மீண்டும் வாகன பதிவா.. மத்திய அரசின் தீர்வு இதோ

The central government has introduced a single country single vehicle registration scheme following the single country ration card, single country single GST tax. Accordingly a new division called BH has been started to register the new vehicle. If the vehicle is registered in the BH Series, the vehicle owner is not required to re-register the vehicle when leaving the state.