ஒரே நேரத்தில் அச்சுறுத்தும் கொரோனா & நிபா வைரஸ்.. 2-க்கும் என்ன வித்தியாசம்? எது மிகவும் அபாயகரமானது

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் மற்றும் நிபா வைரஸ் என இரண்டு வைரஸ் பாதிப்பும் இப்போது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த 2க்கும் என்ன ஒற்றுமை மற்றும் வித்தியாசம் என்ற கேள்வி இயல்பாகவே எழுகிறது.

கேரளா மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகைக்குப் பின்னர், அங்கு கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது. நாட்டின் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு குறையும் நிலையிலும் கூட, கேரளாவில் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

அதேபோல அங்கு இப்போது நிபா வைரஸ் பாதிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நிபா வைரசால் சிறுவன் ஒருவர் உயிரிழந்தார். நல்வாய்ப்பாக அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் யாருக்கும் வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்படவில்லை. சரி இப்போது கொரோனா வைரசுக்கும், நிபா வைரசுக்கும் என்ன வித்தியாசம் எனப் பார்க்கலாம்.

English summary

Coronavirus and Nipah virus two deadly viruses is now spreading in India. Both viruses are similar in many nature and also quite different.