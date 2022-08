யுபிஐ முறைக்கு குறைந்த அளவு கட்டணம்? எப்போது வரும்.. நிர்மலா சீதாராமன் சொன்ன அதிமுக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: டிஜிட்டல் பேமெண்ட் முறைகளுக்கு மத்திய அரசு சார்ஜ் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில், இது குறித்து அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே டிஜிட்டல் பேமெண்ட் முறைகள் இந்தியாவில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. அதிலும் கொரோனாவுக்கு பின் டிஜிட்டல் பேமென்ட் பல மடங்கு அதிகரித்து உள்ளது.

இந்நிலையில், கடந்த வாரம் யுபிஐ பேமெண்ட் முறைக்குக் கட்டணம் வசூலிப்பது குறித்து மத்திய அரசு ஆலோசனை செய்து வருவதாகச் சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said central government believes that this is not the right time to make digital payments chargeable:(டிஜிட்டல் பேமெண்ட் முறைக்கு கட்டணம் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்) Central govt about Digital payments chargeable.