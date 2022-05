என்னை கீழே படுக்க வைத்து மூச்சை நல்லா இழுத்துவிட கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க! என்னால் முடியல! நித்யானந்தா

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: டாக்டர்கள் என்னை கீழே படுக்க வைத்து மூச்சுவிட சொல்கிறார்கள். என்னால் முடியவில்லை என நித்தியானந்தா தெரிவித்துள்ளார்.

நித்தியானந்தா கடந்த 6 மாதங்களாக சத்சங்கம் ஏதும் நடத்தவில்லை. இதனால் நித்தியானந்தா கைலாசா தீவில் இறந்துவிட்டார் என்று கூறி சிலர் கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர் ஒட்டாத குறையாக ஒரு தகவலை பரப்பினர்.

இந்த நிலையில் நித்தியானந்தா நான் சாகவில்லை , உயிருடன் இருக்கிறேன். சமாதி நிலையில் இருக்கிறேன் என்று கூறியதுடன் திரும்பி வந்துட்டேனு சொல்லு என எழுதி காட்டியுள்ளார்.

’திரும்ப வந்துட்டேனு சொல்லு’ உண்மையிலேயே சமாதி நிலையில் நித்யானந்தா?பணத்துக்கு போடும் பக்கா ப்ளானா?

English summary

Nithyananda says that Doctors are forcing him to lying down and continuous breathe. What happened to him?