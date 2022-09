'ஊழல்வாதிகள் ஒன்றிணைகின்றனர்' பிரதமர் மோடி விமர்சனம்.. நிதிஷ் குமாரின் பதில் இதுதான்

Delhi

டெல்லி: ஊழல்வாதிகளை காப்பாற்றுவதற்காக சில அரசியல் கட்சிகள் வெளிப்படையாக முன் வந்து ஒரு குழுவாக ஒருங்கிணைய முயற்சிக்கின்றன என்று பிரதமர் நரேந்திர மொடி பேசியதற்கு பீகார் மாநில முதல்வர் நிதிஷ் குமார் பதிலளித்து பேசியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று கொச்சியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக நேற்றே கேரள மாநிலம் சென்றிருந்தார்.

அப்போது அங்கு நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று பேசினார். அப்போது அவர் ஊழல்வாதிகளை காப்பாற்றுவதற்காக சில அரசியல் கட்சிகள் வெளிப்படையாக முன் வந்து ஒரு குழுவாக ஒருங்கிணைய முயற்சிக்கின்றன என்றார்.

English summary

Bihar Chief Minister Nitish Kumar has responded to Prime Minister Narendra Modi's remarks that some political parties are openly coming forward and trying to unite as a group to save the corrupt.