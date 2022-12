5ஜி இருக்கட்டும்.. இந்த தமிழக ஊர்களில் செல்போன் டவரே இல்லையாம் - மத்திய அமைச்சரிடம் திமுக எம்பி மனு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 4ஜியை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் 5ஜி செல்போன் அலைவரிசை சேவையை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்து அது செயல்பாட்டிற்கு வந்து உள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டின் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 13 கிராமங்களுக்கு செல்போன் டவர் கூட இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ள நிலையில் திமுக எம்.பி செந்தில்குமார் மத்திய இணை அமைச்சர் அஷ்விணி வைஷ்னவை சந்தித்து பிஎஸ்என்எல் டவர் அமைக்க கோரிக்கை மனு அளித்தார்.

தற்போது உலகின் வளர்ச்சியே தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியை கொண்டு அளவிட முடிகிறது. இணையதள வேகம், தொலைதொடர்புத்துறையின் வளர்ச்சி அதிகம் இருக்கும் நாடுகளில் பல தொழில்வாய்ப்புகளும், வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாகின்றன.

அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் கற்றல் திறன், வெளியுலக அறிவு அதிகரிக்கின்றன. குறிப்பாக செல்போன் தொழில்நுட்பத்தை எடுத்துக்கொண்டால் உலகம் முழுவதும் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் நினைத்துப் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அது வளர்ச்சியடைந்து இருக்கிறது.

குட்டீஸ்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளையும் வண்டலூர் பூங்கா செயல்படும்.. பள்ளி விடுமுறை காரணமாக அறிவிப்பு!

English summary

Following the 4G, the central government has introduced 5G service across the country. There is an allegation that 13 villages in Dharmapuri district of Tamil Nadu do not even have a cell phone tower.