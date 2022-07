ராகுல் காந்தி வீடியோ விவகாரம்.. பிரபல தொகுப்பாளர் ரோஹித் ரஞ்சனை கைது செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் தடை!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: ராகுல் காந்தி பேசிய வீடியோவை, தவறாக திரித்து பயன்படுத்திய வழக்கில், பிரபல செய்தி தொகுப்பாளர் ரோஹித் ரஞ்சனை கைது செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

கோத்தபாய ராஜபக்சே உயிருக்கு ஆபத்து? ஜனாதிபதி மாளிகையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டதாக பரபரப்பு

கேரளாவில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தியின் வயநாடு தொகுதி அலுவலகம் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதுகுறித்து பேசிய ராகுல் காந்தி, "அவர்கள் குழந்தைகள், அவர்கள் மீது எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை" என்று குறிப்பிட்டார். இதனிடையே, இஸ்லாமியர்கள் மதம் குறித்து பேசி, சர்ச்சையில் சிக்கி, பெரும் கண்டனத்துக்கு ஆளான நுாபுர் ஷர்மாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததால், தலை துண்டிக்கப்பட்ட டெய்லர் கன்னையா லால் தொடர்பான நிகழ்ச்சியை தனியார் டிவி சேனல் ஒன்று ஒளிபரப்பியது. அந்த நிகழ்ச்சியை பிரபல செய்தி தொகுப்பாளர் ரோஹித் ரஞ்சன் என்பவர் தொகுத்து வழங்கினார்.

English summary

Supreme Court on Friday ordered authorities not to take any coercive action against the journalist in connection with airing a misleading clip on Congress leader Rahul Gandhi by linking him to the Udaipur beheading incident.