பண்டிகை காலம்.. 'இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கட்டாயம்..' புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்ட மத்திய அரசு

டெல்லி: வரும் பண்டிகை காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு அக்போடபர், நவம்பர் மாதங்களில் பின்பற்ற வேண்டிய கொரோனா வழிகாட்டுதல்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் பாடாய் படுத்தி வரும் கொரோனா இந்தியாவையும் விட்டு வைக்கவில்லை. கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட முதல் அலையிலேயே இந்தியாவில் வைரஸ் பாதிப்பு சற்று மோசமாக இருந்தது.

இருப்பினும், சில மாதங்களில் கொரோனா குறையத் தொடங்கியதால் அனைவரும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர். ஆனால், இந்தாண்டு மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்படவே அது நாட்டை புரட்டிப் போட்டுவிட்டது.

English summary

Union Health Ministry on Thursday detailed a number of measures to be followed by states for the upcoming festive season in the country from October to November