அப்பாடா...! இனி கொரோனா காலர் டியூன் வராதாம் - சுகாதாரத்துறைக்கு பறந்த கடிதம்

Delhi

டெல்லி: செல்போன் அழைப்புகளுக்கு முன்பாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ஒலித்துக் கொண்டிருந்த கொரோனா விழிப்புணர்வு காலர் டியூனை கைவிட மத்திய அரசு திட்டமிட்டு இருக்கிறது.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் உச்சத்தை தொட்டது. அப்போது முழு ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பித்த மத்திய அரசு, கொரோனாவை தடுக்கவும் அதுகுறித்து மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் பல்வேறு வித்தியாசமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.

குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைக்காட்சி முன் தோன்றி கொரோனா விழிப்புணர்வுக்காகவும், சுகாதார பணியாளர்களுக்கு ஊக்கம் தரும் வகையிலும், பாத்திரங்கள், இசைக் கருவிகளை கொண்டு ஒலி எழுப்புமாறு கூறினார். அடுத்த சில நாட்களில் அனைவரும் சில நிமிடங்கள் விளக்குகளை அனைத்துவிட்டு மீண்டும் ஒளியேற்றுமாறு அறிவுறுத்தினார்.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸுக்கு இதுவரை 481,859,15 பேர் பாதிப்பு.. 6,147,878 பேர் பலி

