ஈவு இரக்கமின்றி தாக்கப்பட்ட அப்பார்ட்மெண்ட்வாசி.. வெளுத்து வாங்கிய செக்யூரிட்டி பணியாளர்கள்!

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: நொய்டா செக்டர் 100 -ல் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பணியாற்றும் செக்யூரிட்டி பணியாளர்கள், பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகளுக்காக தங்கள் சக ஊழியர் ஒருவரைத் தாக்கிய குடியிருப்புவாசியை லத்தியால் சரமாரியாக தாக்கினார். ஈவு இரக்கமின்றி கொடூரமாக தாக்கும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

டெல்லியை அடுத்த நொய்டா செக்டார் 100 என்ற பகுதியில் ஏராளமான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன. அதில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் குடியிருக்கும் ஒருவர் செக்யூரிட்டி பணியாளர்களால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலான நிலையில் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், செக்யூரிட்டி பணியாளர்கள் மீது கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் நொய்டா காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Noida: In one of the viral videos, security guards of a posh housing society in Noida Sector 100 abused and mercilessly thrashed a resident with lathis after he reportedly beat up one of their colleagues.