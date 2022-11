நீதிபதி லோயா மரணம், ஹாதியா, ஓரினச்சேர்க்கை.. தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட்டின் முக்கிய உத்தரவுகள்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தின் 50 வது தலைமை நீதிபதியாக டி.ஒய்.சந்திரசூட் பதவியேற்று இருக்கும் நிலையில் அவர் வழங்கிய குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்புகள் என்ன என்று பார்ப்போம்.

உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் பதவியேற்ற நீதிபதி யு.யு.லலித்தின் பதவிகாலம் நிறைவடைந்து இருக்கிறது.

இதனை தொடர்ந்து இன்று காலை உச்சநீதிமன்றத்தின் 50வது தலைமை நீதிபதியாக நீதிபதி டி.ஒய்.சந்திரசூட் பதவியேற்று உள்ளார்.

English summary

DY Chandrachud who take oath as Supreme court Chief justice. Let see the Notable judgements and orders of new chief justice of India