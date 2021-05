கொரோனாவிலிருந்து மீண்டவர்கள் வீட்டிலுள்ள குழந்தைகளுக்கு MIS-C நோய் ஏற்பட வாய்ப்பு.. அறிகுறிகள் என்ன?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: கொரோனா இரண்டாவது அலையால் நாடு தொடர்ந்து தடுமாறி வருகிறது. ஆனால், இதன் பக்க விளைவுகளும் வெவ்வேறு வகைகளில் மக்களை தாக்கி வருகின்றன.

மகாராஷ்டிராவில் கொரோனாவிலிருந்து மீண்ட பெரியவர்கள் உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கு மல்டிசிஸ்டம் அழற்சி நோய் (எம்ஐஎஸ்-சி) multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) அறிகுறிகள் உள்ளன.

நாக்பூரில் 2-12 வயதுக்கு இடைப்பட்ட ஆறு நோயாளிகள் எம்ஐஎஸ்-சி அறிகுறிகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆங்கில நாளேடு தெரிவித்துள்ளது.

நெல்லூருக்கு கூட்டம் கூட்டமாக போகும் கொரோனா நோயாளிகள்.. காலியாகும் ஹாஸ்பிட்டல்கள்.. காரணம் என்ன?

English summary

Even as the country continues to grapple with a severe second wave of Covid-19, new concerns have come to light over children in Covid-recovered families in Maharashtra, with many beginning to show symptoms of multisystem inflammatory syndrome (MIS-C).