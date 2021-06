பாஸ்போர்ட்டுடன் தடுப்பூசி சான்றிதழை இணைத்துக் கொள்ள கோவின் போர்ட்டலில் வந்தாச்சு வசதி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: உங்கள் தங்கள் தடுப்பூசி சான்றிதழ்களை பாஸ்போர்ட்டுடன் இணஐக்க கோவின் போர்டலில் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே வெளிநாட்டு பயணத்தின் போது இது வசதியாக இருக்கும்.

ஆரோக்யா சேது ஆப் அதிகாரப்பூர்வ ஹேண்டில் இந்த தகவலை ட்வீட் செய்துள்ளது.

தடுப்பூசி சான்றிதழ் மற்றும் பாஸ்போர்ட்டில் உள்ள பெயர் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய ஒரு முறை பெயர் மாற்றம் செய்யவும் ஆப் அனுமதிக்கிறது.

கொரோனா தடுப்பூசி போட காத்திருக்க வேண்டாம் - மாநகராட்சி இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம்

இந்த மாத தொடக்கத்தில், கோவிட் -19 தடுப்பூசிக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது, கல்வி, வேலைகள் அல்லது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்காக வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வோர் பாஸ்போர்ட்டுகளுடன் தடுப்பூசி சான்றிதழ்களைப் இணைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தது.

English summary

There is a facility on the Gowin Govt portal to link your vaccination certificates with your passport. So it will be convenient while traveling abroad. Arokya Sethu App tweeted this information on the official hand.