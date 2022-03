வேலைவாய்ப்பின்மை சதவீதம்.. அசத்தும் ஒடிசா அரசு.. கடைசி இடத்தில் அரியானா.. தமிழகத்திற்கு 15வது இடம்

Delhi

டெல்லி : நாட்டிலேயே வேலைவாய்ப்பின்மை சதவீதம் மிகக் குறைவாக உள்ள மாநிலங்களில் ஒடிசா மாநிலம் முதலிடத்தை பெற்றுள்ள நிலையில், அரியானா மாநிலம் கடைசியாக உள்ளது. அரியானாவில் 100ல் சுமார் 25 பேருக்கு வேலை இல்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் கிராமப்புறங்களில் வேலைவாய்ப்புகள் குறைந்து வருவதால், வேலைவாய்ப்பின்மை சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளதாக இந்தியப் பொருளாதார கண்காணிப்பு மையம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கூறியது.

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தில் வேலை இழப்புகள் மற்றும் காரிப் பருவத்தின் விதைப்புப் பணிகள் முடிந்த நிலையில் வேலையின்மை அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

Odisha tops the list of states with the lowest unemployment rate in the country, followed by Haryana. About 25 out of 100 people in Haryana are reported to be out of work.