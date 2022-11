"கடவுளே! தயவுசெய்து வேண்டாம்" - சோனியா காந்தி பற்றி கேள்வி! உடனே பதிலளித்த நளினி கொடுத்த ரியாக்சன்

Delhi

டெல்லி: ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் கைதாகி 32 ஆண்டுகளுக்கு பின் நேற்று சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட நளினியிடம் சோனியா காந்தியை சந்திப்பீர்களா என செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, "கடவுளே! தயவுசெய்து வேண்டாம்" என்று பதிலளித்து உள்ளார்.

கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் கொலையாளிகளுக்கு பேட்டரி வாங்கிக் கொடுத்ததாக கூறி 1991 ஆம் ஆண்டு கைதானார் பேரறிவாளன். அவருடன் சாந்தன், முருகன், நளினி, ரவிச்சந்திரன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

எத்தனை வருஷ ஏக்கம்? விடுதலையாகியும் தொட்டு பேச கூட முடியலையே!கணவர் சென்ற வேனின் பின்னால் ஓடிய நளினி

