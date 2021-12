அச்சுறுத்தும் ஓமிக்ரான்.. தென் ஆப்பிரிக்காவில் மின்னல் வேகத்தில் உயரும் கேஸ்கள்! எந்தளவு ஆபத்தானது?

Delhi

டெல்லி: ஓமிக்ரான் கொரோனா குறித்த அச்சம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பல ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு பல மடங்கு வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் கடந்த நவ. 25ஆம் தேதி முதன்முதலில் புதிய உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்டது. கடந்த காலங்களில் உருமாறிய கொரோனா வகைகளே மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது என்பதால் இது உலக நாடுகளுக்கு பெரும் அச்சத்தைக் கொடுத்தது,

ஓமிக்ரான் காரணமாக உலக நாடுகள் பல புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்தன. இருந்தாலும் கூட சுமார் 57 நாடுகளுக்கு ஓமிக்ரான் ஏற்கனவே பரவியுள்ளது.

Omicron has affected at least 57 countries so far and hospitalizations are likely to soar. WHO latest updates about Omicorn Corona.