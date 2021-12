அச்சுறுத்தும் ஓமிக்ரான்.. இந்தியாவில் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் அடுத்த அலை?? அலர்ட் செய்யும் ஆய்வாளர்கள்

Delhi

டெல்லி: ஓமிக்ரான் கொரோனா குறித்த அச்சம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்தியாவில் அடுத்த கொரோனா அலை எப்போது ஏற்படும், அது எப்படி இருக்கும் என்பது தொடர்பாக ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்த உலகை ஓமிக்ரான் அப்படிப் புரட்டிப்போட்டுவிட்டது என்றே கூற வேண்டும். தென் ஆப்பிரிக்காவில் கடந்த நவம்பர் மாதம் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் உலகெங்கும் மின்னல் வேகத்தில் பரவி வருகிறது.

கொரோனா பரவல் எப்படி இருக்கலாம் என்பதை பல்வேறு ஆய்வாளர்கள் டிராக் செய்து வருகின்றனர். அப்படி Sutra modelஐ பின்பற்றி ஐஐடி கான்பூரின் மனீந்த்ரா அகர்வால் மற்றும் ஐஐடி ஹைதராபாத் ஐஐடியின் எம் வித்யாசாகர் ஆகியோர் கொரோனா பரவலை டிராக் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Amild new Covid wave may hit India in February 2022, estimate two scientists behind the much talked about Sutra model of tracking the pandemic trajectory in the country.