நாடாளுமன்றத்தில் அச்சுறுத்தப்படுவது ஜனநாயகம் தான்.. நிர்மலா சீதாராமனை கிண்டல் செய்த மஹுவா மொய்த்ரா!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: அண்மைக் காலங்களாக நாடாளுமன்றத்தில் அதிகமாக அச்சுறுத்தப்படுவது ஜனநாயகம் மட்டுமே என்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை ராஷ்டிரபத்னி என காங்கிரஸ் லோக் சபா எம்.பி. ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி கூறிய சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனைத்தொடர்ந்து காங்கிரஸ் எம்.பி. ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரியை கண்டித்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பாஜக பெண் எம்.பி.-க்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

என்ன ரெடியா? ஆளுநர் மாளிகையில் மோடி கேட்ட கேள்வி! இரவோடு இரவாக மீட்டிங் போட்டது ஏன்? சீக்ரெட்!

English summary

Financee Minister Nirmala Sitharaman ignored price rise and GST on first day back in Parliament and instead concentrated on orchestrated mayhem. Nowadays the only one feeling threatened in Parliament nowadays is democracy says Trinamool congress MP Mahua Moitra in Twitter.