பாஜகவுக்கு எதிரான கூட்டணி.. கெஜ்ரிவால் போடும் புது கணக்கு.. திட்டம் கை கொடுக்குமா? பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: பாஜகவுக்கு எதிரான எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணியில் இணைவது குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சூசகமாக பதில் தெரிவித்துள்ளார்.

வருகிற 2024 ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலுக்கு இன்னும் ஏறத்தாழ ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேல் உள்ளது.

ஆனாலும் தற்போதே அரசியல் களம் சூடுபிடிக்த் தொடங்கியிருக்கிறது. மத்தியில் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் அசைக்க முடியாத பலத்துடன் பாஜக ஆட்சி செய்து வருகிறது.

