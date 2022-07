எதிர்க்கட்சிகளின் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக 80 வயது பெண்.. யார் இந்த மார்கரெட் ஆல்வா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: எதிர்க்கட்சிகளின் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மார்கரெட் ஆல்வாவுக்கு தற்போது 80 வயது ஆகிறது. கர்நாடகத்தை சேர்ந்த இவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் செயல்பட்டு வருகிறார். முன்னாள் மத்திய அமைச்சரான இவர் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் முதல் பெண் ஆளுநராகவும், அதன்பிறகு ராஜஸ்தான், குஜராத், கோவா ஆளுநராகவும் செயல்பட்ட அனுபவம் கொண்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஜனாதிபதியாக ராம்நாத் கோவிந்த் உள்ளார். துணை ஜனாதிபதியாக வெங்கையா நாயுடு உள்ளார். இவர்களின் பதவிக்காலம் முடிவுக்கு வர உள்ளது.

இதனால் ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதிக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

Margaret Alva, who has been chosen as the vice presidential candidate of the opposition parties, is now 80 years old. He hails from Karnataka and is active in the Congress party. A former Union Minister, she has served as the first woman Governor of Uttarakhand and later as Governor of Rajasthan, Gujarat and Goa.