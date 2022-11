குஜராத், இமாச்சல் தேர்தல்.. ஏன் “லேட்”? மோடிக்காகவா? தேர்தல் ஆணையம் மீது எதிர்க்கட்சிகள் சந்தேகம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: குஜராத் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதியை அறிவிக்க காலதாமதம் செய்யப்பட்டதில் தேர்தல் ஆணையம் பாரபட்சம் பார்க்கப்பட்டதா? என காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் சந்தேகம் கிளப்பியுள்ளனர்.

குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச ஆகிய மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நடைபெற்று வருகிறது. குஜராத்தில் ஆளும் பாஜக அரசின் பதவிக்காலம் 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் 2023 ஜனவரி 8 ஆம் தேதி அரசின் பதவிகாலம் முடிவடைய உள்ளது. இந்த நிலையில் நேற்று 2 மாநிலங்களின் தேர்தல் தேதி மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் ஆகியவற்றை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து உள்ளது.

English summary

Opposition parties including Congress have raised doubts on the Election Commission for the delay in announcing the date of the Gujarat and Himachal state assembly elections