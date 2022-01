தலைநகரை முடக்கிய கொரோனா.. 750 டாக்டர்களுக்கு பாதிப்பு.. நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் சிரமம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: உலகம் முழுவதையும் ஆட்டிபடைத்து வரும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் இந்தியாவையும் ஆட்டிபடைத்து வருகிறது. ஓமிக்ரான் காரணமாக நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,50,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு பாதிப்பு உறுதியானது.

தலைநகர் டெல்லியை ஓமிக்ரான் வைரசும், கொரோனாவும் சேர்ந்து போட்டு தாக்கி வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 20,181 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் டெல்லியில் பொதுமக்கள் மட்டுமில்லாமல் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களையும் கொரோனா குறிவைத்து தாக்கி வருகிறது.

English summary

750 doctors and hundreds of nurses and paramedics from 6 major hospitals in Delhi have been diagnosed with coronavirus. There is a shortage of doctors in hospitals to treat patients and perform surgeries as doctors are suffering from corona