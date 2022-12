"சனாதன தர்மம்" பின்பற்றுபவர்கள் மட்டுமே நாட்டில் இருந்திருக்க வேண்டும்..பாஜக அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு சனாதனதர்மத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மட்டுமே நாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்து இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் பேசியது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங். தனது ஆவேசமான பேச்சுக்களால் அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்கிக் கொள்வதை வாடிக்கையாக கொண்டவர்.

அந்த வகையில் தற்போது கிரிராஜ் சிங் வெளிப்படுத்தியுள்ள ஒரு கருத்து பேசுபொருளாகியுள்ளது.

எது.. இந்தியா மாதிரி உங்களுக்கு சலுகையா? அதெல்லாம் முடியாது.. பாகிஸ்தானுக்கு ரஷ்யா நோஸ் கட்

English summary

After the partition of India-Pakistan, Union Minister Giriraj Singh said that only those who accepted Sanatanadharma should be ensured in the country.