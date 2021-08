பெகாசஸ் வழக்கு.. வலைத்தளங்களில் விவாதிப்பதை விட்டுவிட்டு.. நீதிமன்றத்தை நம்புங்கள்.. தலைமை நீதிபதி

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: பெகாசஸ் ஹேக்கிங் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான வழக்கில் சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதிப்பதை விட்டுவிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் மீதும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் மீதும் மனுதாரர்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்வி ரமணா இன்று தெரிவித்துள்ளார்.

பெகாசஸ் ஹேக்கிங் குற்றச்சாட்டுகள் இந்திய அரசியலில் புயலை கிளப்பி உள்ளது. காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, அரசியல் ஆலோசகர் பிரஷாந்த் கிஷோர், பல்வேறு பத்திரிகையாளர்கள், ஒரு உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி தொடங்கி பல முன்னணி பிரபலங்களின், அரசியல் தலைவர்களின் போன்கள் பெகாசஸ் மூலம் ஹேக் செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் பெகாசஸ் விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் எஸ்ஐடி விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்து வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Pegasus Case: Have full faith in the judicial system instead of talking on social media about the hearing says CJI NV Ramana.'