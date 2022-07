4 நாட்கள்தான் டைம்.. ஜூலை 31க்குள் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய கெடு.. ரூ.5000 அபராதம்.. தவிர்ப்பது எப்படி?

Delhi

டெல்லி: 2021-22 நிதியாண்டு அல்லது 2022-23 மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கான வருமான வரிக் கணக்கு (ITR) தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு வரும் ஜூலை 31ம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிலையில், வரியை தாக்கல் செய்ய கால நீட்டிப்பு வழங்கப்படமாட்டாது என வருமான வரித்துறை ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் வரியை குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் செலுத்தத் தவறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் வருமான வரித்துறை எச்சரித்துள்ளது.

கொரோனா தொற்று காலத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால், கடந்த ஆண்டு வருமான வரி செலுத்த டிசம்பர் 31ம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.

July 31 has been fixed as the last date for filing Income Tax. Penalty will be imposed if the tax is not filed by the due date. The Income Tax Department has warned that some legal issues may also be faced.