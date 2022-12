சீனாவில் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் கொரோனா.. இந்தியாவில் பொதுமுடக்கமா? மத்திய அமைச்சர் இன்று அவசர ஆலோசனை

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: சீனாவில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கும் நிலையில், இந்தியாவில் பொதுமுடக்கம் அமல்படுத்தப்படலாம் என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுபோன்ற சூழலில், மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மண்டாவியா தலைமையில் இன்று அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இந்தக் கூட்டத்தின் போது, இந்தியாவில் மீண்டும் கொரோனா பரவலை தடுக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது.

English summary

With the spread of corona virus in China again, there is a fear among the people that a general shutdown may be implemented in India.