'ஜனாதிபதியாக என்னை நியமனம் செய்யணும்'.. மனு தாக்கல் செய்தவருக்கு அதிரடி காட்டிய உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஜனாதிபதியாக தன்னை நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் கிஷோர் ஜெகன்னாத் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம் பதிவாளருக்கு அதிரடி உத்தரவையும் பிறப்பித்தது.

நமது நாட்டின் நீதி பரிபாலனையில் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு உச்ச நீதிமன்றமே ஆகும்.

மத்திய அரசின் முடிவுகளுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு தீர்வு காணப்படுகிறது.

English summary

The Supreme Court dismissed the petition filed by Kishore Jagannath in the Supreme Court seeking his appointment as the President and issued an action order to the Registrar.