பழைய வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்க திட்டமா? ஒரு முடிவைச் சொல்லுங்க! கேள்வி எழுப்பிய கதிர் ஆனந்த் எம்.பி.

Delhi

oi-Arsath Kan

டெல்லி: 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பழைய வாகனங்களை பயன்படுத்துவதற்கு ஒன்றிய அரசு தடை விதிக்க திட்டமா என வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதற்கு எழுத்துப் பூர்வமாக பதில் அளித்துள்ள மத்திய சாலை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பல்வேறு விளக்கங்களை கொடுத்துள்ளார்.

அதன் விவரம் வருமாறு;

English summary

Vellore MP Kathir Anand has questioned whether the Union government is planning to ban the use of vehicles older than 15 years.