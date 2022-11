பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் குறைப்பு? விவசாயிகளின் உரிமையை பறித்து யாருக்கு உதவுறீங்க? - கார்கே விளாசல்!

Delhi

டெல்லி : விவசாயிகளின் உரிமையை பறிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் யாருக்கு பலன் அளிக்கிறீர்கள்? என பாஜக அரசுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தகுதிவாய்ந்த விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மூன்று தவணைகளாக ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இந்தத் திட்டத்தின் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை, மூன்று ஆண்டுகளில் 67% குறைந்திருப்பது ஆர்டிஐ தகவல் மூலம் வெளிப்பட்டுள்ளது.

Congress President Mallikarjun Kharge said that the number of beneficiary farmers under PM Kisan scheme has declined by 67% since the first installment was given in February 2019.