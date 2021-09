உலகின் 100 சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் ஒருவர் மம்தா; டைம் இதழ் கணிப்பு

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, சீரம் சிஇஓ ஆதர் பூனவல்லா ஆகியார் சர்வதேச அளவில் செல்வாக்கு மிகுந்த 100 பேர் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியாகும் பிரபல டைம்ஸ் பத்திரிகை ஆண்டுதோறும் சர்வதேச அளவில் செல்வாக்கு மிகுந்த 100 தலைவர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி இந்த ஆண்டு சர்வதேச அளவில் செல்வாக்கு மிகுந்த 100 தலைவர்களின் பட்டியலை டைம்ஸ் நிறுவனம் கடந்த புதன்கிழமை வெளியிட்டது. அதில் பிரதமர் மோடி, மேற்கு வங்க முதல்வர் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

PM Modi, Bengal CM Mamata Banerjee, SII’s Adar Poonawalla on Time’s 100 most influential people listPrime Minister Narendra Modi, West Bengal chief minister Mamata Banerjee were listed in the Time magazine’s 100 most influential people of the year. Time magazine’s 100 most influential people latest.