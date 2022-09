மோடியின் பர்த்டே ஸ்பெஷல்! ஓடுறது-தாவுறதுனு தட்டில் வரும்! 56 ஐட்டம்! பணமழை

Delhi

டெல்லி: நாளை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படும் நிலையில் நாளை முதல் வரும் 26ம் தேதி வரை 56 வகை உணவுகளை வெறும் 40 நிமிடத்தில் சாப்பிடும் தம்பதிக்கு ரூ.8.50 லட்சம் பரிசாக வழங்கப்படுவதுடன், பிரதமர் மோடிக்கு பிடித்த இடமான கேதார்நாத்துக்கு சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்க உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நாளை பிறந்தநாளாகும். பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 72வது பிறந்தநாளை பாஜகவினர் விமரிசையாக கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளனர்.

இந்தியா முழுவதும் நலத்திட்டங்கள் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல இடங்களில் விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன. அதோடு நாளை பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு சில இடங்களில் தங்க மோதிரம் வழங்க பாஜகவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

As Prime Minister Narendra Modi's birthday is being celebrated tomorrow, the couple who eat 56 types of food in just 40 minutes from tomorrow to the 26th will be given a prize of Rs 8.50 lakh and will get a chance to go on a trip to Prime Minister Modi's favorite place, Kedarnath.