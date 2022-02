உலக தலைவர்களில் நம்பர் ஒன்.. யூடியூபில் 1 கோடி சப்ஸ்கிரைபர்களை பெற்ற பிரதமர் மோடி.. ஜோ பைடன் எந்த இடம்

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி யூடியூப் சேனலில் 1 கோடி சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு மேல் பெற்று உலக தலைவர்களில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். பிரேசில் அதிபர் சயீர் பொல்சனாரூ, யூடியூப் சேனலில் 36 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்களை பெற்று இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.

இந்த நவீன யுகத்தில் சமூக வலைத்தளங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து விட்டது. முன்பெல்லாம் அரசின் திட்டங்கள், அரசியல் தலைவரின் கருத்துகள் குறித்து ரேடியோவில், பத்திரிகைகள் வாயிலாக செய்திகள் வந்த நிலையில் இப்போதோ டுவிட்டர், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

