3-வது அலையை சமாளிக்க.. போதிய ஆக்சிஜன் இருக்கிறதா? .. அதிகாரிகளுடன், மோடி அதிமுக்கிய மீட்டிங்!

Delhi

டெல்லி: 3-வது அலை விரைவில் வரலாம் என்று நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ள நிலையில் 3-வது அலையில் ஆக்சிஜன் தேவையை சமாளிப்பது குறித்து மருத்துவ நிபுணர்களுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை இறுதி கட்டத்தை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு 2-வது அலையால் நாடு பட்ட சிரமத்தை எளிதில் மறந்து விட முடியாது.

தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்ததால் ஆக்சிஜன் சிகிச்சை தேவையாக இருந்தது. இதனால் நாடு முழுவதும் ஆக்சிஜனுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவியது.

English summary

Prime Minister Modi held consultations with medical experts on overcoming the need for oxygen in the 3rd wave. More than 1,500 oxygen plants have been set up across India. Officials told Prime Minister Modi that they would help fill more than four lakh antioxidant beds