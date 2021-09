தனி விமானத்தில் அமெரிக்கா புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி.. சந்திக்க போகும் விஐபிகள் யார் யார்?

Delhi

டெல்லி : பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐந்து நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக இன்று அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார். நியூயார்க்கில் 25ம் தேதி நடைபெறும் ஐநா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறார். அமெரிக்க அதிபர் பைடன், துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஷ் ஆகியோரை சந்திக்கிறார். அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், இந்தியா ஆகிய 4 நாடுகளின் குவாட் அமைப்பு தலைவர்கள் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார்.

அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் ஐ.நா. பொதுச்சபை கூட்டம் கடந்த 14ஆம் தேதி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. 25ம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் 100 க்கும் மேற்பட்ட உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் நேரில் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், ஜோர்டான் மன்னர் இரண்டாம் அப்துல்லா, பிரேசில் அதிபர் ஜெயிர் போல்சொனரோ, இஸ்ரேல் பிரதமர் நப்தாலி பென்னட், பாலஸ்தீன அதிபர் மகமூத் அப்பாஸ் உள்பட பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் இந்த பொதுச்சபை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள்.இதேபோல் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பங்கேற்கிறார்.

PM narenda Modi is set to begin his 5-day trip in the US from today, September 22, and he will fly back to India on September 26. he will attend Quad summit, UN debate.