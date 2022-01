தீயாக பரவும் கொரோனா.. விரைவில் மாநில முதல்வர்களுடன் ஆலோசனை.. பிரதமர் மோடி பேச்சு.. ஏன் முக்கியம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் மகாராஷ்டிரா, டெல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலும் கொரோனா கேஸ்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், கொரோனா கேஸ்கள் திடீரென அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே, கொரோனா பரவல் நிலை காரணமாக வரும் ஜன.15 வரை நேரடி தேர்தல் பிரசாரங்களை மேற்கொள்ளத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வரும் காலத்தில் இருக்கும் நிலையை ஆராய்ந்து முடிவு எடுக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

'வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்தான் அவர்களின் ஒரே நம்பிக்கை..' மவுனம் கலைத்த மாயாவதி- திடீர் அட்டாக் ஏன்

English summary

Prime Minister Narendra Modi underscored the need to focus on testing, genome sequencing and vaccination to crub Corona spread in state. PM Modi says suggested that a meeting be held with Chief Ministers to discuss state-specific scenarios.