இன்று இந்தோனேசியா செல்கிறார் மோடி.. ஜி 20 மாநாட்டில் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கப்போகும் சர்வதேச கவுரவம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 17 வது ஜி20 மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று இந்தோனேசியாவுக்கு செல்கிறார். இந்த மாநாட்டின் முடிவில் ஜி 20 தலைமை பதவியை ஏற்கிறது இந்தியா.

17 வது ஜி 20 நாடுகளின் உச்சி மாநாடு இன்று (நவம்பர் 14) தொடங்கி நவம்பர் 16 ஆம் தேதி வரை இந்தோனேசியாவின் பாலி நகரில் நடைபெற இருக்கிறது.

ஒன்றாக மீள்வோம், வலுவாக மீள்வோம் என்ற மையக் கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஜி 20 மாநாட்டில் உலக நாடுகளில் தலைவர்கள் பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்க உள்ளனர்.

புதிய கவுரவம்.. ஜி20 கூட்டமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை பெறுகிறார் பிரதமர் மோடி- இந்தோனேசியா பயணம்

English summary

Prime Minister Narendra Modi is leaving for Indonesia today to attend the 17th G20 summit. At the end of this conference, India get the presidency of G20.