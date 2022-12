2 முறை வீட்டிற்கு சென்று வந்தேன்.. போலீசாரிடம் ஷாக் தகவலை வெளியிட்ட அப்தாப்பின் புதிய கேர்ள் பிரண்ட்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லியை உலுக்கிய ஷ்ரத்தா கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய அப்தாப், கொலைக்கு பிறகு டேட்டிங் செயலிகள் மூலமாக 15 முதல் 20 பெண்களிடம் தொடர்பில் இருந்ததாக டெல்லி போலீசார் திடுக்கிடும் தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

மகாராஷ்டிர மநிலத்தை சேர்ந்த ஷ்ரத்தா என்ற இளம்பெண்ணுடன் டெல்லியில் லிவிங் டு கெதர் முறையில் வாழ்ந்து வந்தவர் அப்தாப் அமீன் (வயது 28) என்ற இளைஞர்.

திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் ஷ்ரத்தாவை அப்தாப் அமீன் கொடூரமாக கொலை செய்தார். பின்னர் அந்த கொலையை மறைக்க அவர் செய்த காரியங்கள் அனைத்தும் கிரைம் திரில்லர் படங்களையே மிஞ்சும் அளவிற்கு அமைந்தது.

The Delhi Police has released startling information that Abtab, who is involved in the Shraddha murder case that rocked Delhi, was in contact with 15 to 20 women through dating apps after the murder.