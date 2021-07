கிரெடிட் எடுத்து கொண்டது மோடி.. பழி மட்டும் ஹர்ஷவர்தன் மீதா?.. அநியாயம்.. பிரசாந்த் பூஷண் ட்வீட்!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: கொரோனாவை சரியான நேரத்தில் கட்டுப்படுத்தியதாக பெருமைப்பட்டு கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தனை நீக்கியிருப்பது அநியாயம் என உச்சநீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யவுள்ள பிரதமர் மோடி மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தனை நீக்கியுள்ளார். இதனால் அவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதற்கு காரணமாக கொரோனா 2ஆவது அலை உச்சத்தில் இருந்த போது ஹர்ஷவர்தன் சரியாக கையாளவில்லை என்ற விமர்சனம் எழுந்தது.

இதை மனதில் வைத்தே அவர் அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த நிலையில் மத்திய அரசின் இந்த செயலை விமர்சித்து உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் ஒரு கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

SC Lawyer Prashant Bhushan says that Arre! First Dr Narendra Modi takes all decisions on Lockdown, vaccines etc & also takes credit for having controlled Covid in record time.