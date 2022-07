அடேங்கப்பா! அரசு பங்களா, ரூ.1.50 லட்சம் ஓய்வூதியம்! ஓய்வுபெற்ற ராம்நாத் கோவிந்திற்கு இத்தனை சலுகைகளா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: நாட்டின் 14ஆவது குடியரசுத் தலைவராக இருந்த ராம்நாத் கோவிந்திற்கு ஓய்வுக்குப் பின்னர் ஓய்வூதியமாக என்ன கிடைக்கும் என்பதைப் பற்றிப் பார்க்கலாம்.

ராம்நாத் கோவிந்த் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராகப் பொறுப்பு ஏற்றார். நாட்டின் 14ஆவது குடியரசுத் தலைவரான அவரது பதவிக்காலம் நேற்றுடன் முடிவடைந்தது.

இதையடுத்து புதிய குடியரசுத் தலைவரைத் தேர்வு செய்யத் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. அதில் திரௌபதி முர்மு மற்றும் யஷ்வந்த் சின்ஹா போட்டியிட்டனர்.

English summary

Ram Nath Kovind entitled to get a pension amount and some perks under the President Pension Act: (முன்னாள் குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்திற்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் என்னென்ன) All things to know about ex president Ram Nath Kovind pension.