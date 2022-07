இன்றே கடைசி.. ஜனாதிபதியாக விடைபெறும் ராம்நாத் கோவிந்த்.. மாலையில் நாட்டு மக்களுக்கு உரை!

Delhi

டெல்லி: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் முடிவடைவுக்கு வருகிறது. இதையடுத்து இன்று மாலையில் நாட்டு மக்களுக்கு அவர் உரையாற்றுகிறார். இதைதொடர்ந்து நாட்டின் 15வது ஜனாதிபதியாக நாளை திரெளபதி முர்மு பதவியேற்க உள்ளார்.

இந்தியாவின் 14வது ஜனாதிபதியாக இருப்பவர் ராம்நாத் கோவிந்த். இவர் கடந்த 2017 ம் ஆண்டு ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று கொண்டார்.

2017 ல் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ராம்நாத் கோவிந்த் 5 ஆண்டு கால பதவியை முற்றிலுமாக நிறைவு செய்துள்ளார்.

அம்பேத்கர் கனவை நனவாக்க முயற்சித்தேன்.. சேவையாற்ற வாய்ப்பளித்தவர்களுக்கு நன்றி.. ராம்நாத் கோவிந்த்!

President Ram Nath Kovind's tenure comes to an end today. He will then address the nation this evening. Following this, Thirelapathi Murmu will take office as the 15th President of the country tomorrow.