எளிமை..! அப்துல் கலாம் வழியில் குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த்.. சொந்த ஊருக்கு ரயிலில் பயணம்

டெல்லி: அப்துல் கலாமைப் போலவே குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ரயில் மூலம் தனது சொந்த ஊரான கான்பூருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

குடியரசுத் தலைவராக அப்துல் கலாம் இருந்த போது பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர் ரயில் மூலம் பயணித்துள்ளார்.

2003, 2004, 2006 ஆண்டுகளில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள அவர் ரயிலில் பயணித்துள்ளார். அதன் பிறகு எந்த குடியரசுத் தலைவரும் ரயிலில் பயணித்ததில்லை.

English summary

Ram Nath Kovind started his train journey to his hometown in Kanpur on a special presidential train. After Abdul Kalam, he is the first president to travel in train.