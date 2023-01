கொரோனா பாதிப்பால் இப்படியும் ஒரு பாதிப்பா? ஆண்களுக்கு "ஷாக்" கொடுக்கும் எய்ம்ஸ் ஆய்வு முடிவு

Delhi

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் ஆண்களின் விந்தணுவின் தரத்தில் எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என்றும் ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சிகர தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர். இது தொடர்பான ஆய்வு 30 ஆண்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றும் பாட்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சீனாவில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் பரவிய கொரோனா மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இன்னமும் பரவிக் கொண்டுதான் உள்ளது. கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.

அதன்பிறகு கொரோனா தடுப்பூசி உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் காரணமாக தொற்று பரவலின் வேகமும் தீவிரம் தணிந்துள்ளது.

