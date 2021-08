போட்டோ போட்டது தப்பு.. ட்விட்டரை தொடர்ந்து இன்ஸ்டாவிலும் ராகுலுக்கு செக்.. களமாடும் என்.சி.பி.சி.ஆர்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ராகுல் காந்தியின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை முடக்க வேண்டும் என்று தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம், பேஸ்புக் நிர்வாகத்திற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது.

டெல்லியில் பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் கொலை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 9 வயது சிறுமி குடும்பத்தின் புகைப்படங்களை ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் பகிர்ந்த நிலையில்தான், ட்விட்டர் ராகுல் காந்தியின் கணக்கை தற்காலிகமாக சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது. இது தங்கள் விதிகள் மற்றும் சட்டவரைமுறைக்கு எதிரானது என ட்விட்டர் கூறியுள்ளது.

ராகுல் காந்தியின் ட்விட்டர் கணக்கைத் தொடர்ந்து, சிறுமி பலாத்கார சம்பவம் தொடர்பான புகைப்படம் பகிர்ந்த விவகாரத்திற்காக, முன்னாள் அமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சிப் பொதுச்செயலாளருமான அஜய் மகான், கட்சியின் லோக்சபா கொறடா மாணிக்கம் தாக்கூர், அசாம் காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் ஜிதேந்திர சிங், மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் சுஷ்மிதா தேவ் ஆகியோரின் ட்விட்டர் கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

After Twitter, apex child rights body NCPCR on Friday asked Facebook to take action against the Instagram profile of Congress leader Rahul Gandhi for posting a photo of the family of the nine-year-old girl who was allegedly raped and murdered in southwest Delhi, saying it violated the law