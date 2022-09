இதுதான் பெண்களை காக்கும் லட்சணமா? உத்தரகாண்டில் பெண்ணை கொன்ற பாஜக நிர்வாகி மகன்.. ராகுல் அட்டாக்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பெண்களை 'பொருட்களாக' பாஜகவினர் நடத்துகின்றனர் என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

உத்ரகாண்ட் மாநிலத்தில் இளம் பெண் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அம்மாநில பாஜக மூத்த தலைவரின் மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இது குறித்து நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் குறித்து பாஜகவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து அறிக்கை விடுத்துள்ள ராகுல் காந்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

விழுப்புரம் அருகே அண்ணாசிலை அவமதிப்பு: பாஜகவினர் 3 பேர் அதிரடி கைது

English summary

Former Congress President Rahul Gandhi has accused the BJP of treating women as 'objects'. The arrest of a senior BJP leader's son in the case of the murder of a young woman in Uttarakhand state has created a lot of buzz across the country. Rahul Gandhi who has issued a statement condemning the BJP regarding this incident has said this.