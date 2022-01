டாவோஸ் உரையை திடீரென நிறுத்திய மோடி.. "பொய்யா பேசுனா இப்படித்தான்.." ராகுல் காந்தி கடும் விமர்சனம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: உலகப் பொருளாதார மன்றத்தின் டோவோஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி டெலிபிராம்ப்ட்டரை பார்த்து வாசித்து கொண்டிருந்த போது திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறால் சற்று தடுமாறினார். இதனை முன்வைத்து பிரதமர் மோடியை மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

பிரதமர் மோடி பொதுவாக டெலிபிராம்ப்ட்டரை பார்த்து வாசித்தாலும் அவரது உரை இயல்பானதாக இருக்கும். சுவிட்சர்லாந்தின் டாவோஸ் நகரில் உலகப் பொருளாதார மன்றத்தின் மாநாடு நேற்று நடைபெற்றது.

