அடடே.. ராகுல் ஆக்டிவா இருந்தது ட்விட்டரில் மட்டும்தான், அதுவும் போச்சே: பாஜக எம்.பி. தேஜஸ்வி கிண்டல்

டெல்லி: ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் மட்டும் உட்கார்ந்து கொண்டு அரசியல் செய்து வந்தார், இப்போது அந்த கதவும் சாத்தப்பட்டு விட்டது என்று பாஜக எம்பி மற்றும் பாஜக கட்சியின் இளைஞரணி தலைவர் தேஜஸ்வி சூர்யா கிண்டல் செய்துள்ளார்.

டெல்லியில் 9 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ராகுல்காந்தி தனது டுவிட்டர் பக்கம் வாயிலாக தொடர்ந்து கண்டனங்களை பதிவு செய்து வந்தார்.

மத்திய அரசு இது தொடர்பாக என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று வலியுறுத்தி கேட்டு வந்தார்.

The BJP Friday took a swipe at Rahul Gandhi over Twitter temporarily locking his account for allegedly violating its rules, saying the Congress leader has been shown the door from the only place he was active and he should use the new social media rules enforced by the Modi government to restore the account.