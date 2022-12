தேஜஸ் இனி தாம்பரத்திலும் நின்று செல்லும்! எம்பி சு.வெங்கடேசன் வைத்த கோரிக்கை! ரயில்வே அமைச்சர் உறுதி

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சென்னை முதல் மதுரை வரை இயக்கப்படும் 'தேஜஸ்' எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தாம்பரத்தில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்னவ் உறுதியளித்துள்ளதாக மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு விரைவாக செல்ல ஏதுவாக தேஜஸ் அதிவிரைவு ரயில் சேவை கடந்த 2019ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்கப்பட்டது.

இதன் மொத்த பயண நேரம் 6.30 மணி நேரம் என்பதால்தான் இந்த ரயில் திருச்சி மற்றும் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களில் மட்டுமே நின்று செல்லும்.

English summary

Madurai MP S. Venkatesan said that Railway Minister Ashwini Vaishnav has assured that the 'Tejas' Express train running from Chennai to Madurai will stop at Tambaram.