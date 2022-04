பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியாவுக்கு தடையா? தீவிரம் காட்டுகிறதா மத்திய அரசு? பரபர பின்னணி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா (பிஎப்ஐ) அமைப்பை தடை செய்வது குறித்து மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருவதாகவும், இதுதொடர்பான அறிவிப்பு சில நாட்களில் வெளியாக உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவில் பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா (பிஎப்ஐ) எனும் அமைப்பு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அமைப்புக்கு தடை விதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதுதொடர்பான நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு தீவிரம் காட்டும் நிலையில் விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

The Union government is soon likely to ban Popular Front of India (PFI) which has been blamed for the violence and communal tension in parts of India during Ram Navami last week.