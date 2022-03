அசால்ட் வேண்டாம்..இனிமே கவனமா இருக்கனும்..குழந்தைகளை குறிவைக்கும்“புது ஓமிக்ரான்” ஆய்வில் அதிர்ச்சி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கொரோனாவின் டெல்டாவின் மாறுபாட்டை விட தற்போது ஓமிக்ரான் பாதிப்பு ஐந்து மடங்கு அதிகமாக குழந்தைகளை குறிப்பாக தடுப்பூடி செலுத்தாத 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை பாதிப்பதாக சமீபத்திய ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒமைக்ரான் வைரஸ், 2 மாதங்களுக்குள் உலகில் 120க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்குப் பரவிவிட்டது.

ஏற்கெனவே மக்களை பாதித்துவந்த டெல்டா வைரஸை ஓரங்கட்டி, தற்போது ஒமைக்ரான் வைரஸால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் மீண்டும் உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டனர்.

ஏமாற்றமளிக்கும் பட்ஜெட்.. டீசல் விலை குறைப்பு , மாத ஒரு முறை மின் கட்டணம் என்னாச்சு.. ஓபிஎஸ் கேள்வி

English summary

Recent studies have shown that Omicron exposure currently affects children five times more often than children under the age of 5, especially those who have not been vaccinated.