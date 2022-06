அக்னிபாத் திட்டத்தில் ஆள்சேர்ப்பு! போராட்டத்துக்கு மத்தியில் தேதியை அறிவித்த விமானப்படை தளபதி!

Delhi

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் இந்திய விமானப்படையில் ஜூன் 24ல் ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கை தொடங்கும் என அதன் தலைமை தளபதி விஆர் சவுத்ரி கூறியுள்ளார். அக்னிபாத் திட்டத்தின் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் அவர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் பாதுகாப்பு படைக்கான ஆள்சேர்ப்பு திட்டமாக அக்னிபாத் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படை ஆகிய முப்படைகளில் இளைஞர்கள் குறுகிய காலம் சேவையாற்ற முடியும்.

இதுதொடர்பான அறிவிப்பை முப்படை தளபதிகளுடன் சேர்ந்து மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டார்.

VR Chaudhary, the Commander-in-Chief of the Indian Air Force, has said that recruitment for the Agnipath project will begin on June 24. He made the announcement amid opposition to the Agnipath project.